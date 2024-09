Laulja Rebecca Kontus ema surmast: siiani tuleb temast rääkides klomp kurku

Rebecca Kontus (40) on edukas erinevatel aladel. Ta on arhitektina kujundanud Noblessneri linnaruumi ja lauljana karjääri teinud, esitades muu hulgas Edith Piafi loomingut. Novembris lendab Rebecca USAsse tuurile koos tunnustatud muusikute Peedu Kassi ja Paul Danieliga. Washingtonis, New Yorgis ja Annapolises annavad nad kümne päeva jooksul kuus kontserti. Ameerika publikule kõlavad nii eestikeelsed lood kui prantsuse šansoonid, mis Rebeccale meeldivad oma kerge ja rõõmsa alatooniga meloodia poolest.