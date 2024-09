Meeleheitlikud lükked: prints Harry tahab oma positsiooni tagasi saada

Daily Maili andmetel on Harry jaoks suur kibestus oma perekonna suhtes haihtumas ning soov kuninglikke kohustusi täita on kasvanud. Kõlakad on hakanud levima seetõttu, et väidetavalt on Harry vaikselt võtnud ühendust oma varasemate usaldusväärsete abilistega ning palunud neilt Whatsapi vahendusel abi. Prints pidavat soovima nõu selles vallas, et kuidas planeerida tema tagasitulekut palee asjaajamistesse. Kõnealused abilised olid printsi usaldusisikud ajal, mil ta täitis kuninglikke kohustusi.