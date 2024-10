Suure südamega Zoe. Tuuli Rand sai endale lemmiku teise laulja perest: passi pandi talle nimi ühe megahiti järgi

Tuuli Rand (34) sõnab, et koera eest hoolitsemine nõuab aega ja pühendumist, aga see vaev toob kümnekordselt tagasi, sest koer tasub peremehele piiritu armastuse ja lojaalsusega. Tema retriiver Zoe on energiline ja rõõmsameelne. Tuuli mõtles koera valides ka husky tõule, kuid leidis, et neid on vaja palju jooksutada ja nad on liiga häälekad. Zoe on suhtlemisaldis, kuid mitte liiga pealetükkiv.