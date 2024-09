Geniaalne veidrik. Alfred Hitchcocki vägivaldsete filmide käivitajaks olid tema enda kompleksid

Inimkonna ajalooga võrreldes on film noor. 28. detsembril 1895. aastal leidis Pariisis aset kinematograafi esimene avalik demonstreerimine. Uue kunstiliigi pöörase arengu sisse sattus ka noor Alfred Hitchcock. Filmikunsti legendiks peavad teda aga tänaseni ka paljud noored anded.

Alfred oli William ja Emma Hitchcocki kolmas laps, pesamuna. Ta sündis 13. augustil 1899. aastal Leytonstone´is, millest tänaseks on saanud Londoni osa. Tema vanem vend William sündis 1892. ja õde Nellie 1896. aastal. Nad olid nii palju vanemad, et Alfredi vastu erilist huvi ei tundnud. „Ma harjusin varakult üksi mängima ja joonistama,“ on Alfred öelnud.