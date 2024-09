Jätkab meedias! Mart Mardisalu liitub Kuku raadioga

Neeme Raua sõnul kasvab suve lõpus inimestes alati teatud ärevus – ees on midagi uut ja teadmatut. „Uue uudisteraadioliku formaadiga tahamegi neid ärevusi maandada,“ kinnitas Raud, kes hakkab Mart Mardisaluga programmi juhtima nädala kaupa vaheldumisi. „Kuku pärastlõuna“ toimetajateks ja kaasautoriteks on jaama ajakirjanikud Siiri Mihkelson ja Indrek Ojamets.

Raua sõnul on saate eesmärk olla päevasündmuste teejuht, seletada lahti sündmusi, mis meie ümber aset leiavad. „Kindlasti suureneb rahvusvaheliste uudislike teemade hulk, need on minuga alati kaasas käinud ja ka Mart on väga palju viimasel ajal Gruusas elades maailmas ringi rännanud,“ rääkis Neeme Raud.