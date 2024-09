Saatejuht Sille-Kadri ja külaline on koostööd teinud läbi aastate Balti riikides. Sasha on taaskord Eestis Tallinn Fringe festivali raames ja juttu tuleb ka stand-up komöödia maailmast, Edinburgh Fringe festivalist ning tulevikuplaanidest. Saade on inglise keeles.