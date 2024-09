FOTOD | Juba nii suur! Kerli Kivilaan näitas kõige pisemat Taukarit

Kuigi Karl-Erik ja Kerli ei soovinud oma lapse nime ise avalikustada, rääkis lauljatar Birgit Sarrap selle tänavu jaanuaris avalikkusele välja. Selgus, et staarpaari esiklaps sai nimeks Tom. Hiljutistes intervjuudes on Taukar aga ka ise hakanud pojale tolle nime järgi viitama.

Jaanuari alguses rääkis Karl-Erik ühes telesaates, et nende peres kehtib reegel, et kui lapsel peaks tulevikus tekkima soov ise pildile tulla, siis tal lubatakse seda teha. „Senikaua, kuni ta pole ennast ise väljendanud... Need pildid jäävad ju igaveseks internetti, internet neid ei unusta,“ selgitas Taukar saates oma põhimõtet.

Nüüd on aga Kerli postitanud oma Instagrami kontole fotosid, millel on näha ka pisikest Tomi. Selgub, et pisipõnn on pärinud oma ema heledad juuksed ning koos vanematega on Tom väisanud juba nii mõndagi kontserti ja muid avalikke üritusi. Samuti on väikelaevajuhi paberid ära teinud Karl-Erik viinud poja merele seilama.