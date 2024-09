Mis saab 5MIINUSE tulevikust? Kohver: hoiame peas seda plaani, et hobusele tuleb kuul pähe lasta

Värskes LP-s räägivad 5MIINUSE liikmed Kohver ja Korea nii oma edust laste seas, ropendamisest ning noortest fännidest. Veidi jagavad nad ka mõtteid tuleviku osast ja muljetavad elust pärast Eurovisioni, kui käisid kevadel Malmös koos Puuluupiga Eestit esindamas.

Mis 5MIINUSEL tulemas on? Kohver avaldab, et see käib neil lainetena. „On üks suur laine, mis saab läbi…“ ütleb ta. Korea täiendab: „Siis tuleb must masendus peale, midagi pole kirjutada, bänd tuleb tappa...“

Kohver täpsustab seejärel, et bänd on kahe laine vahel. „Kogu aeg hoiame peas seda plaani, et hobusele tuleb kuul pähe lasta. Aga seda meie tingimustel. Seda ka ei taha, et õhk kuidagi välja sisiseb,“ tõdeb ta.

Kui jutt läheb Eurovisionile ja sellele, et kas bändil pärast seda ei tulnud peale musta masendust, kuna kõik on nagu tehtud ja nähtud, ütleb Korea, et praegu on 5MIINUST sellest august oma pea natukene välja pistnud.

„Minu arust oleme natuke enne augu põhja. Põrge on veel tulemata, kuni saame aru, et oleme taas väärtusetud,“ arvab Kohver.

Korea leiab, et lihtsalt laule teha on veidikene meh. „Peab leidma projekte, mis taas innustaks, aga neid pole alati nii kerge leida. Eurovision Puuluubiga oli väga lahe,“ ütleb ta.