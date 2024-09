Marko Reikop nägi suvepuhkusel tõeliselt erilist meest: temaga kohtumine on üks väga tore episood mu elus

Marko ja Grete vestlus algas sellega, et Grete pidi ära arvama, millises erilises kohas Marko suvel puhkamas käis. „Ma kohtusin ühe väga-väga erilise mehega,“ andis Marko kaassaatejuhile vihjeid. Grete pakkus seepeale, et Marko käis Vatikanis ja kohtus paavstiga. See pakkumine osutus valeks.

„Käisin sellises kohas, kus ma kunagi elus pole käinud,“ andis Marko veel vihjeid. Grete pakkus siis välja kloostri, kuid see oli vale tee. Lõpuks pakkus ta, et Marko käis Soomes ja see osutus õigeks vastuseks. Salapäraseks eriliseks meheks, kellega Marko oli kohtunud, osutus jõuluvana.

Seepeale avaldas Marko, et oli Rovaniemis jõuluvanaga kohtunud. Tavaliselt talvel populaarses paigas oli sel hetkel 28 soojakraadi olnud. „Tead, mis selle kõige paremaks tegi? Seal ei olnud mitte ühtegi inimest, kes soovis jõuluvanaga kohtuda!“ rääkis põhjanaabritel autoga külas käinud saatejuht oma kogemusest.

„Jõuluvana istus seal jalg üle põlve. Ma ei saanud jõuluvanaga pilti teha sellepärast, et see maksab 50 eurot. Mul hakkas rahast kahju,“ rääkis Marko nähtust ja lisas, et ta ei teinud jõuluvanaga pilti seepärast, et habeme ja punase kuuega mees ei ole tema jaoks niivõrd oluline. „Jõuluvanaga kohtumine on üks väga toredaid episoode mu elus,“ tõdes Marko veel. Jõuluvana oli seega talle ülimalt sümpaatse mulje jätnud.

Grete sõnas seejärel, et tema läheb ka Rovaniemisse tuleval aastal. „Soovitan suvel minna, väga vähe inimesi,“ andis Marko talle sooja soovituse reisile kaasa. Lisaks jõuluvanaga kohtumisele avastas Marko ka Soomet ja Rootsit kauges piirkonnas.