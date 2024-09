VIDEO | „Te ei näe mind väga pikka aega.“ Adele võttis sõna oma teadmata pikkusega muusikalise pausi kohta

Augustis Saksamaal kontserttuuri alustav Adele teatas juulis, et need esinemised jäävad hetkel viimasteks ning ta kavatseb muusika kirjutamisest ja selle esitamisest mõneks ajaks loobuda.

Viimaseks kaks aastat on Adele esinenud nädalalõppudel Ameerika Ühendriikides Las Vegases, mis on võtnud oma osa tema ajast. Ta on varem avaldanud, et see aeg on tema jaoks olnud emotsiooniderohke ja palju pingutust nõudev.