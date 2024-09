Heidy Purga avaldas enda ja elukaaslase Jaanus Rohumaa meelistegevused: see loob seisundi, kus leian vastused

Värskes intervjuus ütleb Heidy, et armastab koos Eesti Ajaloomuuseumi juhist elukaaslase Jaanusega väisata kaasaegse kunsti näitusi ja teatrit. Lemmikute sekka on lisandunud ka klassikalise muusika kontserdid. „Lisaks naudingule, mis saan muusikast, toimub saalis minu jaoks veel midagi olulist,“ täheldab Heidy. „Saan aja, mille jooksul lahendan oma peas ära mõne pikalt piinanud probleemi. Klassikaline muusika loob seisundi, kus leian vastused. Ümbritsev rahu ja saund teeb vabaks. Võib vist öelda, et see on mu uus lemmikhobi,“ naeratab Heidy.