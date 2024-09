Tohoh! Peeter Võsa kolis ebatavalisse kohta elama: suvisel ajal sobib see Eesti mehele koduks väga hästi

Esmaspäeva õhtul läks eetrisse suvepuhkuselt naasnud menukas telemälumäng „15 küsimust“, mille avanädalal lähevad vastamisi tuntud telenäod. Kolmanda hooaja esimeses saates astusid võistlustulle saatejuhid Katrin Lust ja Peeter Võsa. Enne küsimuste juurde asumist rääkisid mõlemad oma tegusast suvest ja selgus, et Peeter on kolinud elama paati.

Kui saatejuht Jüri Butšakov Peetrit saates tervitas, uuris ta temalt, kas vastab tõele see, et Peeter on hiljuti kolinud. Peeter kinnitas, et tõepoolest nii on. Seejärel uuris Jüri edasi ja soovis teada, kus Peeter nüüd elab. „Ma ei saa öelda, et paadi alla. Ma kolisin paati,“ ütles ta naerdes.