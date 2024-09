Vaata uue mängufilmi „Fränk“ esimest tiiserit!

„Fränk“ on Tõnis Pilli esimese täispikk mängufilm, seni on ta kuulunud režissööri tiimidesse Eesti filmide „Tõde ja õigus“ ja „Kalev“ ning Hollywoodi filmi „Tenet“ juures. Selle filmiga tahab režissöör tõstatada küsimused: millised sotsiaalsed ning perekondlikud probleemid võivad teha inimesest koletise ning kuidas ja kas üldse on võimalik unarusse jäetud lapsi uuesti õigele teele suunata?