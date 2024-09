Eile teatas lauljanna Liis Lemsalu, et abiellus oma väljavalitu Karl-Erik Koduga kaunis Itaalias. Aastate jooksul on nii mõnedki teised Eesti kuulsused öelnud oma kallimale jah-sõna just välisriigis. Heidame pilgu nendele paaridele, kes on abieluranda sõudnud kodumaast kaugel.