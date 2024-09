Ainult mõne korra publiku ees! „Vanamehe muušikal“ tuleb novembris lavale

Suvi on Vanamehe jaoks alati olnud ootuste kõrghetk – aeg, mil saab rahulikult molutada, sauna kütta ja lastelastega puid ja maid jagada. Aga oh õudust! Sel suvel on kõik teisiti. Lapsed otsustavad hoopis mängumaale minna ja Vanaeit ähvardab Vanameest kodutööde nimekirjaga, mis venib pikemaks kui talu tagahoov! Mis jääb siis Vanamehel üle? Loomulikult tuleb jalad kõhu alt välja võtta ja asuda tegema seda, mida iga endast lugupidav vanaisa teeks – rajada omaenda mängumaa! Nii sünnibki Vanamehemaa, aga mitte just tavaline laste lõbustuspark, vaid pöörane, veidi ohtlik ja igati vanamehelik paradiis.