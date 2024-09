42aastaselt isaks saanud Jüri Muttika: vaatasin talle otsa ja mõtlesin, et tema oligi mu elust puudu

„Sain 42aastaselt poja. Hoidsin teda kõhu peal, vaatasin otsa ja mõtlesin, et tema oligi mu elust puudu. Lapse sünd andis sellise käigu, mida ma poleks varem oma käigukastist leidnud,“ meenutab Jüri tähendusrikast hetke. „Kui laps sündis, siis mu hea sõber Robert Linna ütles, et indiaanlastel on ütlus: poeg on isa isa. Ehk alles poja saades saad oma isast aru. Poeg õpetab sind isaks ja sina õpetad teda pojaks.“