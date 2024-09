USA lapsstaar tuleb Eurovisionile? JoJo Siwa võib lauluvõistlusel Poolat esindada

JoJo Siwa (21) sai Ameerikas kuulsaks tänu saatele „Dance Moms“. Tegemist oli tõsielusaatega, mis jälgis tantsu- ja sõumaailmas tegutsevate laste treenimist ja karjääri. Lapsi juhendas Abby Lee Miller ja üks saates osalenud laps oligi Siwa. Sel aastal on ta palju tähelepanu saanud oma singli „Karma“ tõttu.

Nüüd on selgunud, et USA kunagine lapsstaar ja praegu seal lauljana tegutsev Siwa võib järgmisel aastal Eurovisionile jõuda ja seal Poola eest võistlustulle asuda. Kõik see oli alguse saanud sellest, et tema viimane singel „Yesterday’s Tomorrow’s Today“ muutus Poolas väga populaarseks.

Lisaks tuli välja, et JoJol on Poolaga ka suurem side. „Naljakal kombel olen ma poolakas. See on suur osa mu perekonnast, osa minu esivanematest,“ avaldas ta ühes oma hiljutises TikToki videos. Praegugi peaks ta Poolas olema, kuhu ta lendas ühe põhjusena seetõttu, et ta singel seal niivõrd menukas on.

Juba siis olid Siwa fännid küsinud, kas ta plaanib looga Eurovisionile minna, kuna ta viimane singel on seal niivõrd suur hitt. Alguses oli ta vastanud küsimusele naljatlevalt jaatavalt, kuid nüüd on muutunud reaalsemaks võimalus, et Siwa võibki Eurovisionil riiki esindada.

„Me suhtleme inimestega Poolast, sest iga riik otsustab, kes läheb nende eest Eurovisionile. Me oleme rääkinud kõigiga. Ilmselgelt on seal palju asju, mis oma rolli mängivad, palju on logistikat,“ ütles JoJo veel. „Kui Poola tahab, et ma neid esindaksin, siis ma olen seal. Ma teen selle võimalikuks, 1000 protsenti,“ sõnas laulja.

Poola nõuab tavaliselt riigi Eurovisionil esindamisele kandideerijatelt Poola kodakondsust, et võistluses osaleda, vahendab Independent. Looga „Yesterday’s Tomorrow’s Today“ ei saaks JoJo seal võistelda, kuna lugu on ilmunud enne võistluse reglemendis väljatoodud kuupäeva. Uue loo idee olla JoJol juba olemas.

Eelmisel nädalal selgus, et tuleval aastal leiab Eurovisioni lauluvõistlus aset Šveitsis Baselis. Lauluvõistluse finaal leiab aset Baselis St. Jakobshalles laupäeval, 17. mail. Esimene poolfinaal toimub teisipäeval, 13. mail ja teine otsesaade on neljapäeval, 15. mail.