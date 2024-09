ARMSAD FOTOD | Soomet Eurovisionil esindanud eestlanna sai endise jalgpalluriga lapse

Põhjanaabreid 2023. aasta Eurovisionil koos Käärijäga esindanud Katri teatas veebruaris, et on jäänud esiklapse ootele. Nüüd, seitse kuud hiljem, on naise esiklaps kohal. Paar pole veel uue ilmakodaniku nime avalikustanud, kuid Õhtulehele kinnitati, et piltidelt nähtav sinine tekk viitab sellele, et sündinud poeg. Beebi ootas ilmaletulekuga 42. rasedusnädalani.

Instagrami tehtud postitusest kumab läbi, kui oodatud see beebi Katri ja Aki jaoks tegelikult oli. „Me soovisime sind. Me ootasime sind. Ja me jääme sind igavesti armastama,“ kirjutasid nad postituse juurde.

Katri, kes varem kandis perenime Mäkinen, ja tema abikaasa, HJK tegevjuht ja endine jalgpallur Aki Riihilahti tutvusid 2021. aastal tänu saatele „Tantsud tähtedega“. Põhjanaabrite teles eetrisse läinud versioonis oli eestlanna endisele sportlasele treeneriks ja tantsupartneriks. Saate filmimise ajal süttis nende vahel armuleek, kuid avalikkusele esitleti end paarina alles 2023. aasta jaanuaris.

Eelmise aasta augustis kõndisid nad Tallinnas altari ette ning tänavu veebruaris selgus, et paarile on sündimas esimene ühine laps. Akil on eelmisest liidust kaks last. Ta lahutas laste emast 2020. aastal.