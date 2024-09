Kohver menubänd Oasise taasühinemisest: sellise summa eest võtaks võib-olla Gameboy Tetrise isegi tagasi bändi

Huvitaval kombel ei rõõmustanud Kohver britpop’i legendide taasühinemise üle, sest tema leidis ilu selles, et bänd oligi lahku läinud. „Eks oli teada, et mingi hetk lüüakse neid sellise rahapakiga, et nad tulevad kokku. Selleks oli vaja lihtsalt mingit normaalset tähtpäeva ja nüüd see on käes,“ sõnas Kohver, viidates bändi teise albumi 30. sünnipäevale, mis järgmisel aastal ees ootab.