Harry pelgupaik paljastatud: Inglismaad väisanud prints peatus printsess Diana lapsepõlvekodus

Üks matusetalitusel osalenud peretuttav on väitnud, et enamike inimeste jaoks oli Harry kohalolek ootamatu ning nad olid hämmastunud sellest, et prints lendas Los Angelesest kohale, et osaleda oma tädi leedi Jane Fellowesi abikaasa matustel. Augustis meie seast lahkunud söör Robert Fellowes oli suures 82-aastane. Oma pika elu jooksul töötas ta aastaid kuninganna Elizabeth II erasekretärina.