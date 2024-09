EDETABEL | Kas saadete tootmisega võib rikkaks saada? Loe, kui palju teenivad Eesti edukaimad teletähed

10. Mart Normet

Meie teleekraanide päikesepoiss, alati naerusuine Mart Normet (45) on saanud pärast seda, kui ta loobus Eesti Laulu peaprodutsendi ametist, sisse korraliku hoo telesaatejuhina. Mardi leivanumber, mille ta muheda jutu ja vaimukate küsimustega kenasti välja veab, on olnud telesaade „Öökülaline“, mille käigus ta on läinud tuntud inimestele külla kaheks päevaks ja üheks ööks.