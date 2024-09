FOTOD | Adrenaliinirohke üritus! Silvia Ilves pidas rallipargis maha meeleoluka sünnipäevapeo

Fotoseerialt on näha, et tšellist väisas enda sünnipäevapidu mugavas riietuses, kandes heledat tikanditega triiksärki, lühikesi teksapükse ning efektseid põlveni saapaid. Iseloomu lisab omapärane kaelaehe. Ilves poseerib fotodel kartauto roolis, toidulaua ääres ja ka kogu seltskonnaga koos. Sünnipäevalaps rääkis peopaigas portaalile Elu24 , et elamused ja mälestused on kõige paremad kingitused.

Juulis külastas muusik Kroonika saadet „Kas tunned mind?“ ja rääkis seal, milline sügis teda ees ootab. Ta avaldas siis, et saab sel sügisel maha suuremat sorti projektiga. „Mul on sügisel raamat tulekul. Olen ärevil ja põnevil ning kujutan ette, et sügis tuleb minu kui artisti ja muusiku jaoks väga oluline. Ma unistan sellest, et kui raamat ilmub, tulevad raamatuga seotud kontsertvestlusõhtud,“ rääkis Ilves, uskudes, et need on kindlasti väga huviäratavad.