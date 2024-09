Rokialbum ilmub peagi? Lauljatar Lenna poetas vihje

Lenna postitas Instagrami kontole endast foto, mille all muljetab elust Ilmaveerel. Ta kirjutas, et september on käes ja maaelu hakkab tasapisi aeglustuma. Samuti rääkis ta maaelu vaikusest, sookurede huigetest ning naabrite suitsusaunast. „Ja koos sellega Uus muusika on sündimas..“, vihjas lauljatar uuele loomingule, andmata rohkemaid vihjeid.

Plaadifirma Kurvad Uudised andis hiljuti teada, et just selle aastanumbri sees on „Lenn4“ ilmumas. Tegu on Lenna neljanda albumiga, mis sisult on kummardus roki-jumalatele. Kirjelduste järgi pakatab uus album Setumaal kogutud energiast ja jagab ka helgemaid silitusi Ilmaveere ilust inspireerituna.