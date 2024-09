Ärimees Oleg Gross pärast insulti: ma mõtlesin, et olen ju nii kõva mees

Aasta tagasi tabas Olegi insult ja see on pannud mehe nii mõneski mõttes elu ümber hindama: „Enne ma ei mõelnud kunagi teatud asjade peale. Panin raginaga edasi. Ma ei osanudki hirmu tunda. Mõtlesin, et ma olen ju nii kõva mees,“ tunnistas suurärimees Oleg Gross saates „Täistund“.

Kuigi mullu augustis edastas Delfi, et ärimees sai insuldi ja ta viidi haiglasse, siis toona lükkas Gross väited ümber. „Käisin uuringul ja vaadati, mis on, ja midagi eriti viga ei ole. Enesetunne oli natuke kehv, aga insulti nüüd päris... ma ei kujuta ette, et insuldiga tegemist oleks. 71-aastasel ikka võib olla, et on vahest väike kahtlus, et tervisel on midagi viga ja pöördusin arstide poole. Haiglasse ei pandud, midagi tõsist ei ole,“ rääkis Gross. Nüüdseks on aga Gross tunnistanud, et tegu oli tõepoolest insuldiga.

„Enne ma kunagi ei mõelnud teatud asjade peale,“ tunnistab Gross avameelselt. „Panin raginaga edasi ja ma ei osanud hirmu tunda, ma mõtlesin, et olen ju nii kõva mees, et milles asi... aga praegu ma mõtlen, et elu ikka viimases veerus, olen ammu pensionieas. Et elu on lühike,“ rääkis ta. Insult sundis Grossi ümber mõtlema oma elustiili ja tööharjumusi. Oma uhkest häärberist Rakvere külje all ära kolinud mees elab nüüd hoopis tootmisüksusele lähemale, kus ta magamistuba asub otse töökoha kõrval, et olla pidevalt tegevuses ja sealse eluga kursis.

Grossi sõnul on pärast terviseriket asunud pereäris võtmerolli tema poeg, mis on ärimehele suur kergendus. „Mul oli ka selline mure, et ikkagi lapsed ei saa hakkama, nad ei oska, nad ei saa aru. Kuid täna, kui ma kõrvalt vaatan – noorem mees tuleb, mu poeg, kes on aastaid mu kõrval olnud ja saab väga hästi hakkama,“ jagas Gross oma mõtteid pereettevõtte edasiviimisest.

Oleg Gross on Eesti ärimaastikul tuntud kui edukas ettevõtja, kellele kuulub ulatuslik kinnisvaraportfell, ligi kaheksakümmend toidukauplust üle Eesti ning mitmed lihatööstused ja seafarmid. Tema vara väärtuseks hinnatakse ligikaudu 200 miljonit eurot, mis teeb temast püsiva liikme Eesti rikaste edetabeli tipus. Grossi impeerium, mille keskmes on tema nime kandev jaeketisüsteem, on Virumaa suurim tööandja, pakkudes tööd tuhandetele inimestele.