FOTO | „Ma nii valmis sügiseks.“ Keili Sükijainen käis välimust värskendamas

Sükijainen rääkis maikuu alguses Kroonikale , et sihtkohti valiti selle järgi, kui erilisi elamusi on seal võimalik saada. Araabia Ühendemiraatidesse mindi seetõttu, et seal tahetakse olla kõiges maailma parimad ja iga saavutus peab olema rekord. Šveits pakub väga mitmekülgset kultuuri ja Prantsusmaa on toidunaudingute kodu.

„Me ei käinud hotellides või teistes kohtades peamiselt sellepärast, et need on väga luksuslikud. Pigem vaatasime, mille järgi üks või teine koht on silma paistnud. Mis on see eriline miski, et inimesed üle maailma tahavad just seda kogeda,“ rääkis Sükijainen. „Näiteks käisime Dubais hotellis, kus sõna otseses mõttes haid ujuvad ümber voodi. See sviit oli väga paljudes reisiajakirjades välja toodud ja on saanud üle maailma tähelepanu ja auhindu kui üks kõige erilisemaid hotellitube. Meil avanes võimalus külastada ka maailma suurimat ja üht kalleimat sviiti, kus öö maksab 80 000 eurot.“