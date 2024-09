Tanja Mihhailova-Saar nägi eesti keele õppimisega kurja vaeva: mul ei olnud mingit huvi, sest mitte kuskil ei läinud seda otseselt vaja

„Mulle ei läinud eesti keel üldse peale, mul ei olnud mingit huvi, sest mitte kuskil ei läinud seda otseselt vaja,“ tunnistab Tanja. „Jah, teadsin, et elame Eestis, et on eesti keel ja puha, aga mul polnud ühtki eestlasest tuttavat. Kõik käis vene keeles, ajalehed, televisioon, vene keelt räägiti igas poes.“