FOTOD | Nagu noor neiu! Salma Hayek tähistas oma 58. sünnipäeva bikiinide väel

Mehhiko päritolu filmistaar avaldas sotsiaalmeediasse 18 erinevat pilti, kus demonstreeris oma vapustavat bikiinikeha. Värskete fotodega tõestas Hayek, et vanus on vaid number.

Hayek on osanud mitte liialdada iluoperatsioonidega. Ilmselt ta elab tervislikult, tal pole karjääri jooksul olnud narkootikumide või alkoholiga seotud skandaale. Hayek on ka selline filminäitleja, kes trennis ei käi – ta on öelnud, et tema hoiab ennast vormis pigem joogaga.