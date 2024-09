Kes oleks võinud arvata? Saate „Su nägu kõlab tuttavalt“ uueks saatejuhiks saab armastatud laulja ning telenägu

Armastatud laulja ja tunnustatud teletegija Karl-Erik Taukari sõnul on ta taas telestuudiosse astumisele mõeldes mõnusalt elevil: „Kui pakkumine tuli, ütlesin kohe, et muidugi, teeme ära!“ märgib ta. „Tegemist on unikaalse ja väga eduka show´ga, kus astuvad üles meie parimad meelelahutajad. „Su nägu kõlab tuttavalt“ on täpselt sellist tüüpi saade, mille juhtimises ma end hästi tunnen,“ selgitab ta.