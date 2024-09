Priit Strandberg mängis „Roheliste niitude“ viimaseid etendusi valusa tervisemurega: väga nõme lugu

„Pidasime Jakob Mäe Teatristuudio teatriõpilastega klassikalist suvelaagrit ja koksisime palli,“ meenutab Priit. „Jõudsin just mõelda, et jumala eest mitte midagi ei juhtuks mu hääle ega kehaga, kuna „Rohelised niidud“ on ammu välja müüdud ja tohutut produktsiooni ei saa ükski lüli alt vedada, ja samal sekundil tundsin, et midagi on valesti. Vaatasin jalga ja sain aru, et hilja – mu varvas oli täiesti tagurpidi. Väga nõme lugu.“