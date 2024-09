EDETABEL | Go3 paljastab Eesti reality show’ maastiku kuninganna. Kelle tõsielusaadet on kõige rohkem vaadatud?

Seetõttu palus Kroonika Go3-lt ülevaadet, millised on platvormi vaadatuimad saated. Kumma skandaalitari elu rahvale rohkem peale läheb – kas Brigitte või Malluka oma? Kas vaadatuimate saadete sekka on jõudnud palju kõneainet pakkunud suhtesaated „Tüdrukute õhtu“ ja „Poissmeeste pidu“? Ei saa vaielda vastu, et Go3 pakutav sisu on viimastel aastatel Eesti meelelahutusmaastikku märgatavalt mõjutanud.

Go3 turundusspetsialist Mike-Richard Koch sõnab Kroonikale, et nende statistika näitab, et eestlased armastavad mitmekesist sisu. „Vaatajastatistika põhjal näeme, et eestlased armastavad sisu, mis paneb neid end hästi tundma – enamasti tõsielusarjad, olgu nad siis kohalikud või rahvusvahelised. Muidugi mängib suurt rolli ka see, et ekraanil on juba tuttav nägu, olgu selleks Mallukas, Brigitte Susanne Hunt või keegi kolmas. Teisest küljest armastavad eestlased ka rahvusvahelisi sarju – süngeid draamasid, mis vajavad veidi rohkem kaasamõtlemist, et aru saada, mis ekraanil toimub,“ kirjeldab ta Go3 platvormi vaatajate vaatamisharjumusi.

Hetkel on Go3l valmimisel juba inimestele armsaks saanud „Üks nädal kuulsusega“ uus hooaeg „Sel korral on peakangelasteks perekond Parve, kuid tegemisel on ka palju teisi põnevaid projekte, mida veel kahjuks avalikustada ei saa,“ sõnab Koch.

Go3 saadetud vaadatuimate saadete edetabel on vägagi üllatav. Palju kõneainet pakkunud tõsielusaadete vahele mahub TOP5 ära ka üks seriaal.

