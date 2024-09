Kallis ettevõtmine: Henrik Normann teeb suurejoonelist saadet

„Tegu siis uue reisisaatega ja koostöös TV3ga õnnestubki meil vallutada Nuustaku, Pariis, Istanbul, Chicago, Las Vegas, Hollywood, Tokyo, Bangkok, Pattaya ja Kärdla,“ räägib Henrik. „Oleme reisil oma võttemeeskonnaga ja loodame avastada kohti, kuhu tahaks meist igaüks korra elus sattuda. Et meeleolu hoida, lavastame ka lõbusaid sketše ja provotseerime lustakaid olukordi. Operaatorid Oliver Matkur, Raganr Murumäe ja grimmikunstnik Edith Eller on mulle toeks ja loodame sellel karussellil tervena püsida. TV3 eetrisse on saade planeeritud järgmise aasta alguses.“