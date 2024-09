FOTOD | Film purgis! Vaata, mis toimus teekonnakomöödia „Jan Uuspõld läheb koju“ võtetel

Huumor filmis „Jan Uuspõld läheb koju“ on kaasaegne, lüüriline, metsik, kohati isegi satiiriline. Kedagi ei säästeta, piirid on selleks, et neid ületada.

Filmi režissöörideks on Rain Tolk ja Andres Maimik („Jan Uuspõld läheb Tartusse“), produtsentideks on Motor Entertainment Group ja Apollo Film Productions („Talve“, „Vanamehe film“, „Apteeker Melchior“; „Vari“ ). „Jan Uuspõld läheb koju“ kaastootjateks on Indrek Rahumaa, Raivo Hein, Joakim Helenius ja Neinar Seli. Produtsendid on Liis Jalasto, Tanel Tatter ja Veiko Esken. Operaator on Freddy-Alder Saunanen. Kunstnik Katrin Sipelgas. Muusika autorid Sten Šeripov ja Vaiko Eplik. Filmi levitab Hea Film.