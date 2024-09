Rõõmusõnum fännidele: Oasis lisas tuleva aasta kontsertidele kaks uut esinemist

Oasis teatas täna, et seni väljakuulutatud kontsertidele tuleb lisa. Esialgu oli neil plaanis teha 14 esinemist, kuid siis lisasid nad esinemisi. Laupäeval läksid seega müüki 17 kontserdi piletid, mis ülimalt kiirelt välja müüdi. Järelturule tulid Oasise kontserdipiletid aga kordades kallimalt müüki.

Esialgu plaanis bänd esineda juulis ja augustis, aga nüüd on bänd lisanud kontserte ka septembrisse. Oasis astub siis fännide ette kahel õhtul: 27. ja 28. septembril. Need toimuvad Londonis Wembley staadionil, vahendab The Sun.