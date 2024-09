FOTOD | Gameboy Tetrise lapsed läksid isale Seewaldisse külla

Muusik avaldas augusti lõpus sotsiaalmeedias avameelse video, kus ta lahkas enda vaimse tervise probleeme. Ta andis teada, et on Seewaldis ravil ning võtab antidepressante. „Mina istuks ka praegu hea meelega autosse, piisaks täiesti ühest, kus mind embaks kalli inimese naeratus ja lõhn,“ jagas räppar omi mõtteid südamlikult TikToki videos. Paistab, et räppar ei pidanud kaua kalleid inimesi ootama, sest kaks tema vanemat last läksid talle raviasutusse külla. Kevadel sündinud noorimat poega aga piltidel näha polnud.