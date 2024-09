Üle nelja aasta Setomaal elanud Lenna: Tallinnat ei igatse

„Alguses läksime pakku, aga tegelikult olime juba aasta jagu mõlgutanud mõtteid, mina veel pikemalt, et äkki ma saan ikkagi ühel hetkel seal maal päriselt elada,“ kirjeldas Lenna, kuidas ta koroona-ajal perega Kagu-Eesti metsade vahele jõudis ja sina elama jäi. Saatejuhi küsimuse peale, kas peigmees (Lauri Mäesepp - toim) vedas lauljatari käest kinni maale, vastas Lenna, et hoopis tema oli see, kes kaaslase käest kinni maale vedas. „Õnneks talle ka meeldis ja seal me nüüd oleme,“ täpsustas Lenna.

Lenna kirjeldas raadiosaates ka enda laste elu maal. Ta kiitis hästi toimivat kooli, kus nad ka hiljuti uue klassi avasid. Samuti rääkis ta, et ka lasteaed, kus tema poeg käib, on ilusti täis. „Väiksem poeg, kes tegelikult ei teagi muud elu, kui maaelu, temal on küll nii, et palun lähme (linna - toim), seal on nii suured majad ja nii palju autosid ja nii äge,“ kirjeldas Lenna poja mõtteid seoses linnaeluga. Lauljatari sõnul on tema tütred maaeluga harjunud, Tallinnat ei igatse, kuid linnas käimist siiski nauditakse.

Saatejuhi küsimuse peale, kas mõne perega on hüvasti ka jäetud, suutis Lenna välja tuua vaid ühe, kes kolisid ka üldse mitte kaugele, Võrru. „Inimeste liikumine on üsna aktiivne, pigem on tulemas tagasi ja tulemas uusi. Rohkem on sisserännanud peresid,“ rääkis Lenna. Samuti kirjeldas ta sealset olustikku kui paradiisi, mida ise vaatama peab minema.

Lenna rääkis ka tema ja elukaaslase projektist, mille nimeks sai Ilmaveere, ehk endisest Obinitsa kool-kirikust, mille nad ära renoveerisid. Lauljatar kirjeldas, et tegu on 120 aastat vana hoonega, mille valmimine võttis aega umbes kolm aastat. Nüüd on Lenna sõnul majas olemas majutus, restoran ja ürituste saal. „Meie eesmärk oli luua ettevõte, mis arendaks kohalikku elu, tooks elu juurde, töökoht juurde, liikumist juurde. Järgmisena on plaanis Ilmaveere aiand,“ paljastas Lenna raadiosaates.