KLÕPS | Palju õnne! Alika Milova tähistab sünnipäeva omapärase „tordiga“

Alika jagas enda sotsiaalmeedias pilti, mis oli tehtud täpselt minut pärast südaööd ehk kuupäeva mõistes 5. septembril. See kuupäev tähistab lauljatari sünnipäeva ning nüüdseks on tal eluaastaid kogunenud juba 22. Instagramis jagatud fotolt on näha, et küünalt ei süüdatud seekord tordile vaid hoopis burgerile, mis esmasel vaatlusel tundub olevat McDonaldsi topeltjuustuburger.

Pildilt on näha, et burgeril ilutseb sinine põlev küünal ning ümber on sätitud ka friikartulid. Taustalt paistab, et Alikat on sünnipäeva puhul rõõmustatud ka päevalilledega. Veel torkab silma ka triibulises pakendis kingipakk.