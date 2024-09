Harry seab tingimusi: prints naaseks kuninglike kohustuste juurde vaid ühel eeldusel

Väidetavalt oleks Harry nõus võtma Ühendkuningriigi kuninglikus perekonnas ajutist rolli, kui selline pakkumine peaks tema vähihaigelt isalt kuningas Charles III tulema. Enne kuninglikke kohustuste juurde naasmist tahab Harry aga, et ta vend William tema ees vabandaks, kirjutab Mirror.

Prints William aga olukorda nii ei näe. Väidetavalt on tulevane kuningas viidanud, et Harry tagasi pere rüppe tervitamise tõenäosus on nullilähedane. William pole unustanud, mida Harry oma kõmulises memuaariraamatus „Spare“ kirjutas ning seetõttu ta oma venda avasüli vastu ei võta.