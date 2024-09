VÕRDLE | Johnny Depp vabanes viimaks piraadihammastest ja rabab uue naeratusega

Üks Twitteri kasutaja postitas „Johnny Deppi hambad on sõna otseses mõttes mädanevad,“ teine kirjutas, et „keegi haaras tal hambad ja värvis need mustaks,“ vahendas Page Six. Depp on varem peatunud enda hammaste teemal juba kolm aastakümmet tagasi, rääkides 1995. aastal ajakirjale Premiere, et tal oli 31. eluaastaks meeletult palju hambaauke. „Mulle tehti kaheksa aastat tagasi juureravi, mis on pooleli. See on nägu väike mädanenud känd,“ ütles ta toona. Lisaks kirjeldati väljaandes, et Deppi hammaste välimus on seotud tema liigse sigarettide suitsetamise ning punase veini tarbimisega.