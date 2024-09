Töökohavahetus telerindel: TV3 uudisteankruks saab senine ERRi ajakirjanik Tarmo Maiberg

TV3 uudistetoimetuse juhi Liina Kanarbiku sõnul on Tarmo Maibergi liitumine „TV3 uudistega“ võit nii meeskonna kui ka televaataja jaoks. „Tarmo pikaajaline kogemus televisioonis ja raadios lisab saatele veelgi enam sisulist kaalu ja ajakirjanduslikku mõõdet, mille üle on väga hea meel.“ Uudisteankru ameti kõrval asub Tarmo Maiberg tööle ka päevatoimetajana. „Ta on põhjalik, abivalmis, humoorikas ning väga ilusa emakeelega, mis on tänapäeval ühtaegu nii imetlusväärne kui ka haruldane. Võib ka öelda, et Tarmo naaseb koju, sest oma telekarjääri alustas ta just TV3 uudistes,“ selgitab Kanarbik.