Katy Perry avaldas intiimseid üksikasju enda ja kihlatu kohta: kui tema koristab köögi ära, siis mina...

Katy Perry vestles Alex Cooperiga podcastis „Call Her Daddy“ ning avaldas seal, et tema armastuse keel on teenimine – nii andmine kui vastuvõtmine. „Ma ei vaja Ferrarit, ma võin selle ise ka endale osta, tänan väga,“ kirjeldas lauljatar. Ta rääkis, et hindab palju rohkem seda, kui partner peseb nõusid, koristab kööki ja sulgeb kõik kapiuksed enda järel. Staar täpsustas, et kaaslane võib sel juhul end juba heaga valmis panna, sest tal on tehtud töö eest midagi vastu ka anda, mille peale nii Perry ise kui võõrustaja naerma puhkesid.

Perry vihjab intervjuus selgelt, et tänuavaldus on intiimsemat laadi. Küll aga ei nimeta ta kordagi konkreetselt välja, et räägib enda kihlatust Orlando Bloomist, kuid ilmselt see nii on, sest paar on koos olnud ligi kümme aastat. Aastal 2017 läksid nad küll lühikeseks ajaks lahku, kuid seejärel taas leiti teineteist. Paar kihlus 2019. aastal, ent siiani pole nad altari ette jõudnud. Bloomil ja Perryl on ka 4-aastane tütar Daisy Dove.

Kuula podcasti lõiku siit.

Katy Perry on olnud varasemalt abielus Russell Brandiga. Paar abiellus 2010. aastal, kuid lahutas kaks aastat hiljem. Avalikkuse ette on jõudnud, et lauljatari endiste kaaslaste nimekirja kuuluvad ka John Mayer, Robert Pattinson, Diplo ja Jared Leto.