Maarja-Liis Ilus ja tema elukaaslane Fred Krieger on koos olnud alates 2005. aastast. Neil on kaks last: 2018. aasta jaanuaris sündinud tütar Iris ja 2020. aasta jaanuaris sündinud poeg Raul. Samal ajal, kui Maarja-Liis on juba aastakümneid mööda Eesti lavasid käinud, on tema laste isa edukas ettevõtja, kelle teekond sai samuti alguse just meelelahutusmaailmast.