Pärast Norra kroonprintsessi poja vägivallatsemist tehakse kuningliku perekonna veebilehel muudatusi

Kategoorias „Teised kuningapere liikmed“ on ära märgitud printsess Märtha Louise, prints Sverre Magnus ja printsess Astrid, kuid mitte Norra kroonprintsessi vägivallatsenud poeg Marius Borg Høiby ega Norra printsessi abikaasa šamaan Durek Verrett. „Muudatused saidil Kongehuset.no on tehtud selleks, et selgitada, kes täpselt esindab kuningakoda ja kes on kuningapere teised liikmed. See on kooskõlas kuningakoja ja selle liikmete praeguste määrustega,“ selgitas TV 2-le õukonna pressiesindaja Sara Svanemyr.