Saladus paljastatud. Kas Brigitte Susanne Hunt asus tööle tuntud advokaadibüroos?

Kroonikale antud intervjuus hõiskas Brigitte, et ta saab uuest töökohast ja ametist täpsemalt rääkida 9. septembril. Oma igapäevaseid kontoriskäike on Brigitte aga oma sotsiaalmeedias juba eksponeerinud ning ta näitas ka väikest pidu, mis tema ametisse astumise puhul korraldati.

„Olen tõesti karjäärialaselt äärmiselt õnnelik ja õiges kohas. Ma pole aastaid olnud nii tegus, motiveeritud ega tundnud, et saan lõpuks oma ajupotentsiaali päriselt kasutada kohas, kus seda ka hinnatakse. Ma alahindasin, milline väärtus on tiimitööl ja sellel tundel, et oled päevast päeva millegi suurema osa,“ kirjeldas ta oma uut ametit Kroonikale põgusalt.