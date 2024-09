Kristjan Jõekalda tutvus abikaasa Marisega algas tüliga: nutsin esikus, olin põlvili ja küsisin, kas võin teda koju saata

„Minu ja kalli kaasa kokkusaamine algas tüliga. Kui me kokku saime, siis ilma naljata, saimegi kokku suure tüliga. Tahtsin teda korterist välja visata, kuhu tema oma sõbrannaga saabus. Me (Kristjan koos sõpradega – toim) mekkisime head ja paremat õlut oma sõbra köögis,“ meenutas Jõekalda, et ühtäkki tulid kaks noort naisterahvast, kel oli plaan minna 2 Quick Starti kontserdile. „Ma ütlesin neile: „Aga minge siis!“ Nad olid sellised väga ebameeldivad ja jätsid mulle ülbe mulje,“ naljatles Jõekalda, et tema ainuke soov oli, et Maris koos oma sõbrannaga korterist lahkuks.