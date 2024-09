Podcast „TÄHETUND“ | Hensugusta on kimpus uudishimulike fännidega: mõned on tulnud koduukse taha ja see tundub ohtlik

„Suvi on kulgenud ülesmäge, kuigi see algas pigem seal allpool. Ma olin juunikuus kuu aega kopsupõletikus ja taastusin sellest mõnda aega. Seega tunnen, et mingi osa suvest oleks justkui kaduma läinud,“ muljetas Hensugusta taskuhäälingus. Ühtlasi toob ta välja ühe suursündmusena selle, et tema pere ostis Hispaaniasse suvekodu ja ta sai Raadio Elmaris kaks nädalat proovida saatejuhi ametit.

Selgub, et sisulooja perel oli juba ammune unistus omada kuskil soojas riigis oma kodu. „Kevadel viis peretuttav meid kohaliku eluga kurssi ja nii sai Kagu-Hispaaniasse päikeserannikule suvekodu soetatud,“ jagab Hensugusta. Ta sõnab, et tema perel on ka Tartu külje all Ülenurmel kaks korterit. „Ühes kasvasin üles ja seda remondin praegu mina ja teise teeme korda ning paneme müüki. See viimane katab ära Hispaania maja ja tegelikult rohkemgi veel,“ avaldab Hensugusta. Ta lisab, et Hispaania suvekodus peab samuti kõpitsema ja mingi hetk remonti tegema, aga täidetud sai perekondlik unistus.