Peagi emaks saav Kethi Uibomägi: ütlesin ära saatejuhi koha uues raadios, kohtun inimestega minimaalselt, kui sedagi

„Jah, ma ütlesin ära saatejuhi koha uues raadios, arvukalt esinemisi, õhtujuhtimisi, panin pausile valmis tehtud suuremad videoprojektid ja saadete ideed, kohtun inimestega minimaalselt, kui sedagi. See ei tähenda, et oleksin teine inimene, mina olen ikka mina,“ avaldas ta sotsiaalmeedias.

Uibomägi lisab, et täna juhib ta sõbranna pulma, mis saab tema sõnul muidugi topelt energiaga tehtud. „Üks muusikal ootab saabuval suvel ees, aga kes sedagi teab, mida uus ilmakodanik sellest arvab,“ jätkab ta, lisades, et prioriteedid on muutunud. „Küll see kunagi ka teistpidi muutub, aga elu ongi mõeldud liikumiseks ja muutusteks.“