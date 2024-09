125 kilo kaalunud muusik Toomas Vanem pole napsutanud 1,5 aastat: värvid tulid ellu tagasi

Vanem rääkis, et otsustas mitte juua mitmel põhjusel. „Eelmise aasta esimesel jaanuaril läksin kaalule ja märkasin, et kaal on väga kõrge – 125 kilo,“ sõnas Vanem, lisades, et nii raske pole ta kunagi olnud. „Proovisin trenni teha kõvasti, aga see nagu ei toimetanud minuga. Proovisin korraks katsetada alkoholi ära jätta oma elust. See kõlab uskumatuna, aga mulle hakkaski see meeldima. Värvid tulid ellu tagasi ja see hakkas mind järjest rohkem motiveerima olla kaine.“