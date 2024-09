Kahe lapse ema Piret Järvis-Milder: kogu aeg murran selle üle pead, kas Vanilla Ninja naised on valmis tuurile minema

Lapsehoolduspuhkuselt naasnud Piret sõnas, et tema abikaasa Egert oli talle kodus suureks abiks. „Üksi oleks kahe väikese lapsega väga keeruline, mul väga vedas, et ma ei pidanud palju üksinda olema.“

Muu hulgas avaldas Piret, et Vanilla Ninja plaan on plaaditäis uut muusikat teha. „Ma kogu aeg murran selle üle pead, kas Vanilla Ninja naised on valmis tuurile minema. Ma ei tea, kas see on tegelikult tehtav. Kui kaheks kuuks peaks pere maha jätma, siis ma selleks päriselt valmis ei oleks. Kui ainult väikseid sutsakaid teha, siis kuhu me niimoodi välja nõuame, sest iga asi nõuab pühendumist,“ ütles ta.