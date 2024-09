Kivi ERRi kapsaaeda? Anu Saagim „Kodukäijate“ uuest hooajast: ma ei taha kedagi maha teha praegu, aga...

„Elisa Huub ostis selle formaadi ETVlt ära. Hiljem võib-olla mõni telekanal ostab meid siis sealt ära,“ sõnas Saagim, mille peale uuris Alari Kivisaar, et kas uue leivaisa alla minek tähendab ka uut tehnilist kvaliteeti. „Mida ootaks ka ju natuke,“ lisas raadiohääl, kes on varasemaid hooaegasid juhtunud rahvusringhäälingust vaatama.

Kavalalt jah-sõna öelnud Saagim hakkas naerma: „Sul on täiesti õigus. See on palju... ma ei taha kedagi maha teha praegu, aga see on palju professionaalsem.“

Mõtlikuks jäänud Saagim proovis veel mõtteid väljendada, kuid katkestas oma mõttelõnga. Kivisaar tõdes, et tema küsimus tulenes sellest, et ta vaatab telesaadete tehnilist poolt ülimalt kriitilise pilguga. „See on minu kiiks,“ lisas raadiohääl. „Ütleme nii, et ei ole närutamist. See on kõige olulisem,“ sõnas Saagim krüptiliselt ning soovis veel mõtteid sellel teemal lisada, kuid saatejuhid viisid juba teema mujale.