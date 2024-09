Sügishooajal on Eesti telekanalitel ja voogedastusplatvormidel pakkuda vaatamiseks nii mõndagi põnevat. Go3s saab vaadata kirgi kütvat tõsielusaadet „Mida Mallukat!“, millest on saanud Go3 kõigi aegade populaarseim saade. Siinkohal on paslik meenutada aastakümnete jooksul eetris olnud tõsielusaateid, mis on palju kõmu tekitanud.